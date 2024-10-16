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Sarıyer'de Yenilenen Atatürk Maskı ve Kaidesi Törenle Açıldı

Yeniköy Plaj Parkı'ndaki Atatürk Maskı'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene katılanlar, eserin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:10
Sarıyer'de Yenilenen Atatürk Maskı ve Kaidesi Törenle Açıldı

Sarıyer'de Atatürk Maskı ve Kaidesinin Yenilenmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kalp Vakfı tarafından onarılan Atatürk Maskı ve Kaidesi, Sarıyer Yeniköy Plaj Parkı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Törende Konuşmalar

Törende söz alan Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, Yeniköy'de doğup büyüdüğünü belirterek eserin geçmişi hakkında bilgi verdi. Mimar Vasil Vingas tarafından 1972 yılında yapılan eserin zamanla yıprandığını belirten Güven, kaidesinin ve mermerlerinin bozulduğunu, üzerindeki yazının kaybolduğunu ifade etti.

Güven, "Vakıf olarak eserin onarımını üstlendik. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ile işbirliği yaptık. Onarım süreci sadece 15 günde tamamlandı. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin değeridir ve Cumhuriyetimizin kurucusudur. Önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlayacağız. Her Türk vatandaşı, Cumhuriyetimizi yaşatmakla yükümlüdür," dedi.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, toplumsal sorumluluk projelerine destek verdiklerini vurgulayarak, Türk Kalp Vakfı'nın ihtiyaç sahibi bireyleri ücretsiz tedavi ettiğini aktardı. Aksu, Atatürk Maskı ve Kaidesi'nin onarılmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Törende yapılan konuşmalar sonrasında, Atatürk Maskı ve Kaidesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve Türk Kalp Vakfınca...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve Türk Kalp Vakfınca onarımı yapılan Sarıyer Yeniköy Plaj Parkı'ndaki "Atatürk Maskı ve Kaidesi"nin açılışı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve Türk Kalp Vakfınca...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve Türk Kalp Vakfınca onarımı yapılan Sarıyer Yeniköy Plaj Parkı'ndaki "Atatürk Maskı ve Kaidesi"nin açılışı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve Türk Kalp Vakfınca...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve Türk Kalp Vakfınca onarımı yapılan Sarıyer Yeniköy Plaj Parkı'ndaki "Atatürk Maskı ve Kaidesi"nin açılışı yapıldı.

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