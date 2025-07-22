Sarıyer'deki Hastanede Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'deki Hastanede Yangın Panik Yarattı

Sarıyer'de bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin B Blok'unun çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, hastanede tedavi görenler arasında kısa süreli bir panik yarattı.

Hastanede bulunan hasta ve personel, duman etkilerinden korunmak amacıyla derhal tahliye edildi. Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına almaya başardı ve kısa sürede yangını söndürdü. Yangının ardından, hastanenin B Blok'unun güvenlik ve hasar tespit çalışmalarının yapılabilmesi için bugünlüğüne kapatıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar ise devam ediyor.

Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin B Blok'unun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin B Blok'unun çatısında çıkan yangın söndürüldü.