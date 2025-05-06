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Sarıyer'deki Yol Çökmesi: Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de yaşanan yol çökmesi olayı sırasında ekiplerin onarım çalışmaları 4. gününde sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:48
Sarıyer'deki Yol Çökmesi: Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'deki Yol Çökmesi: Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu oluşan çökme nedeniyle yol onarım ve güçlendirme çalışmaları 4. gününde sürüyor. Maslak'ta 3 Mayıs saat 02.44'te iki şeridi çöken yol, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkileyerek yoğun trafik oluşmasına sebep oldu.

Yürümek zorunda kalan vatandaşlar, bariyerlerle ayrılan yoldan işlerine ve okullarına ulaşmaya çalışıyor. Çökme sonrası oluşan çukur, harç ve toprak ile doldurularak kapatıldı. Ayrıca, çökme sonucunda tıkanan borular için İSKİ ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Olayın Gelişimi

Maslak'taki Eski Büyükdere Caddesi'nde yaşanan olay, inşaat alanına ait istinat duvarının çökmesi nedeniyle meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden İGDAŞ ekipleri, meydana gelen çukurda küçük çaplı patlama yaşanması üzerine doğal gaz akışını tedbiren kestiler.

Ekipler, yolun iki şeridinde bulunan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp, bölgeye uyarı levhaları yerleştirdiler. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca, çökmesine neden olan inşaatın mühürleneceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın inşaat alanına düşmesi sonucunda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ayrıca, zarar gören doğal gaz hattındaki akışın normale döndüğü ve temiz su hattındaki arızanın giderildiği ifade edildi.

Sarıyer'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yolda, ekiplerin...

Sarıyer'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yolda, ekiplerin onarım ve güçlendirme çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Sarıyer'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yolda, ekiplerin...

Sarıyer'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yolda, ekiplerin onarım ve güçlendirme çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

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