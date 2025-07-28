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Şarkıcı Dilan Çıtak, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Dilan Çıtak, Bodrum'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı ve olay hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:32
Şarkıcı Dilan Çıtak, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Şarkıcı Dilan Çıtak Bodrum'da Gözaltına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıtak, emniyetteki işlemleri tamamladıktan sonra sağlık kontrolunun akabinde adliyeye sevk edildi.

Adli Kontrol ve Çıtak'ın Açıklamaları

Dilan Çıtak, "görevli memura tehdit" ve "görevli memura görevini yaptırmama" suçlamalarıyla hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında açıklamada bulunarak, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir."

Olayın Detayları

Bodrum Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden Dilan Çıtak, önceki gün polis ekibinin "dur" ihtarına uymadığı ve aracını bir polis memurunun üzerine sürdüğü iddia edilmişti. Olayın ardından havaya ateş açılarak aracının durdurulması sağlandı ve bir süre araçtan inmeyen Çıtak, nihayetinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak (solda), adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak (solda), adli kontrolle serbest bırakıldı.

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