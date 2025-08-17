DOLAR
Şarkikaraağaç Kaymakamlığı: Sosyal Medyadaki İddialar Tamamen Asılsız

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, ilçede paylaşılan ahlaka aykırı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve asılsız olduğunu resmen açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:07
Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'ndan açıklama

Sosyal medyadaki iddialar yalanlandı

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde ilçeye bağlı bir köyde ahlaka ve insanlık onuruna aykırı bir olay yaşandığına dair paylaşımlar yapıldığını belirterek konuya ilişkin resmî bir açıklama yayımladı.

"İlçemizde böyle bir olay yaşanmamış olup, paylaşım içeriğinde bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır"

Açıklamada, paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak kamuoyunun bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

