Şarkikaraağaç Kaymakamlığı: Sosyal Medyadaki İddialar Tamamen Asılsız

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'ndan açıklama

Sosyal medyadaki iddialar yalanlandı

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde ilçeye bağlı bir köyde ahlaka ve insanlık onuruna aykırı bir olay yaşandığına dair paylaşımlar yapıldığını belirterek konuya ilişkin resmî bir açıklama yayımladı.

"İlçemizde böyle bir olay yaşanmamış olup, paylaşım içeriğinde bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır"

Açıklamada, paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak kamuoyunun bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği bildirildi.