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Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı

Şarkışla'daki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı tedbirleri sebebiyle geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:12
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı

Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda Şap Hastalığı Tedbirleri

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı. Şarkışla Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, her hafta cumartesi günü kurulan ve Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nın kapatıldığı belirtildi.

Duyuru ve Önlemler

Açıklamada, hayvan ticareti için ilçeye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, "Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonu toplantısı kararı neticesinde, komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatılması kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşların sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak bu tedbirin alındığını ve durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

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