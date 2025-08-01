Şarköy'de Yeniden Alevlenen Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Şarköy Orman Yangınına İtfaiye ve Uçak Desteği

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi

bugün sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'nde makilik alanda çıkan orman yangınına hızla müdahale ediliyor. İlk olarak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yeninden alevlenerek etrafındaki ormanlık alana sıçradı.

Bu gelişme üzerine, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ayrıca, yangına destek amacıyla 2 helikopter ve 2 söndürme uçağı da havadan müdahale için bölgeye intikal etti.

Yangına yönelik karadan ve havadan müdahale çalışmaları devam etmekte olup, yetkililer yangının kontrol altına alınması için çaba göstermektedir.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.