Şarköy'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Şarköy İlçesinde Yeniden Alevlenen Orman Yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İlk müdahale ile söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek büyük bir tehdit haline geldi.

Yangına Müdahale İçin Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ve çok sayıda personel olay yerine intikal etti. Ayrıca söndürme çalışmalarına 3 helikopter ve 2 söndürme uçağı da havadan destek veriyor.

Bölgeyi Ziyaret Eden Yetkililerden Açıklama

Yangın bölgesini ziyaret eden Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, çalışmaları yerinde inceledi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğünü, ekiplerin yoğun bir şekilde yangına müdahale etmeye devam ettiğini belirtti. Başkan Var,

"Sabah makilik alanda başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerimiz ile beraber söndürüldü. Ancak soğutma çalışmaları sırasında rüzgar etkisiyle yeniden alevlendi. Hava taşıtları sevk edildi ve büyük bir alan söndürüldü. Fakat hala kontrol altına alınamayan birkaç bölge mevcut. Umuyorum ki onları da kontrol altına alıp soğutma çalışmalarımızı tamamlayacağız. Herkese geçmiş olsun."

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.