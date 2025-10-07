Şarm eş-Şeyh'te Esir Takasında Kritik 48 Saat

Mısır'daki dolaylı müzakerelerde İsrail için 'kritik 48 saat' iddiası; KAN olumlu hava ve pazara kadar anlaşma olasılığından söz ediyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 01:00
Mısır'da devam eden dolaylı müzakerelerde tempo yükseldi; İsrail için iddia edilen kritik süre gündemde

İsrail ve Hamas heyetleri arasında esir takasına yönelik detayların görüşüldüğü dolaylı müzakereler Şarm eş-Şeyh'te devam ediyor. İsrail basını, müzakerelerde İsrail açısından kritik 48 saat olduğu yönünde haberler aktardı.

i24 news kanalının, isimi açıklanmayan İsrailli bir yetkili'ye dayandırdığı haberine göre müzakerelerde bu süre belirleyici olabilir.

İsrail devlet televizyonu KAN ise hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hâkim olduğunu, gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceğini öne sürdü.

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesinde yürütülüyor. Trump 29 Eylül'de 29 Eylül tarihli açıklamasıyla, 20 maddelik planı kamuoyuna duyurmuş ve planda İsrailli esirlerin serbest bırakılması ile Gazze'de ateşkesi içeren hususlar yer almıştı.

Hamas, 3 Ekim'de 3 Ekim tarihli açıklamasında Trump'ın Gazze planındaki esir takasını kabul ettiğini ancak diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Tarafların Şarm eş-Şeyh'te başlattığı dolaylı müzakerelerde, esir takasına ilişkin detayların ve takvimlerin netleştirilmesi amaçlanıyor.

