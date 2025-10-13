Saros Gastronomi Merkezi Keşan'da açıldı: Edirne'nin lezzetleri tanıtılacak

Saros Gastronomi Merkezi Keşan'da açıldı

Açılış ve Vali Sezer'in mesajı

Keşan'da, Trakya Kalkınma Ajansı ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oluşturulan Saros Gastronomi Merkezi, İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki törenle hizmete girdi.

Vali Yunus Sezer, açılışta coğrafi işareti olan değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Sezer, Türkiye'deki çeltiğin büyük bir kısmının Edirne ve İpsala ilçesinde yetiştirildiğini belirterek, "Satır etimiz, Mahmutbey kuru fasulyemiz, Korudağ balımız gibi birbirinden değerli ürünümüz var ancak Türkiye'de tanınırlıkları ve marka değerleri yok. Edirne'ye mal olmuş, Edirne'de yapılan, Türkiye'de ve dünyada tanınan markamız bir tava ciğerimiz var onun dışında da ürünümüz yok. Bu vesileyle hem pişireceğiz, hem üreteceğiz hem de bunların sunumlarıyla beraber tanıtımlarını yapacağız." dedi.

Eğitim, istihdam ve turizm hedefleri

Sezer, Edirne'nin her alanda potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Program öncesi OSB'leri ziyaret ettiğini anlatarak, "Edirne'ye 4 yeni OSB kurulacak, birçok istihdam alanı oluşacak." ifadelerini kullandı; Türkiye'nin en katma değerli ürünlerinin burada üretileceğini ve ticaretin artacağını kaydetti.

Vali Sezer, Saros Körfezi'ne dikkat çekti: nitelikli işletme sayısının sınırlı olduğunu ve işletmecilerin eleman bulamama sorunu yaşadığını söyledi. Gastronomi merkezlerinde yetişecek aşçı ve şeflerin nitelikli işletmelerin taleplerini karşılayacağına işaret eden Sezer, Saros'un önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli turizm akslarından biri olacağını ve altyapı çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti.

Protokol konuşmaları ve destek

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, bölgenin nitelikli eleman sorunlarına çözüm arayışlarını anlattı; meslek liseleri için global ve yenilikçi projeler geliştirdiklerini söyledi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise turizme yönelik projelere destek verdiklerini belirterek, Saros Gastronomi Merkezi Projesi ile bölgenin gastronomi alanını daha görünür kılmayı amaçladıklarını ifade etti.

Şahin, aşçı ve şef adayı öğrencilerin merkezde deneyim kazanarak mesleğe hazırlanacağını kaydetti.

Açılışın notları

Konuşmaların ardından Vali Sezer, protokol üyeleri ve öğrencilerle merkezin açılışını gerçekleştirdi. Mutfakta önlük giyen Sezer, öğrencilerle İpsala mantısı ve nişan kurabiyesi hazırladı.

Açılışa katılanlara Mahmutbey kuru fasulyesi ve İpsala pirincinden yapılan pilav ikram edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Trakya Kalkınma Ajansı ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oluşturulan Saros Gastronomi Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, açılışta konuşma yaptı.