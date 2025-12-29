SAÜ 2025 Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda Türkiye birincisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 40 program nişanı alarak Türkiye genelinde en fazla nişana sahip üniversite oldu.

Ödül süreci ve takdim

YÖK tarafından açıklanan 2025 yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sonuçlarına göre, 112 üniversiteden gelen 1.768 başvuru değerlendirildi. SAÜ; eğitim-öğretim süreçleri, fiziki mekanlar ve dijital erişim uygulamalarıyla toplam 40 'Engelsiz Üniversite Program Nişanı' almaya hak kazandı. Ödüller, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'a takdim edildi.

Değerlendirme ve erişilebilirlik kategorileri

Üniversite bünyesindeki programlar; görme, işitme, zihinsel, kas-iskelet sistemi, otizm spektrum bozukluğu ve diğer engel kategorilerinde değerlendirildi. Görme engelli kategorisinde 15, işitme engelli kategorisinde 6, kas ve iskelet sistemi kategorisinde 8 program nişan aldı. Hukuk, kamu hukuku ve özel hukuk programları ise birden fazla kategoride erişilebilirlik nişanına layık görüldü.

Sıralama ve diğer üniversiteler

SAÜ, aldığı 40 nişan ile ilk sırada yer alırken; Dokuz Eylül Üniversitesi 25 nişanla ikinci, Marmara Üniversitesi ise 19 nişanla üçüncü oldu.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Hamza Al, törende yaptığı konuşmada “Engelsiz üniversite vizyonunu üniversitemizin temel sorumluluk alanlarından biri olarak görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı program, fakülte ve kurumsal düzeyde sürdürülebilir şekilde yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ek olarak, SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi sosyo-kültürel faaliyetler alanında "Mavi Bayrak" adayı olarak değerlendirildi.

