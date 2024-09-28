Savaş Muhabirlerine Özel 'Suda Hayatta Kalma' Eğitimi Verildi

Anadolu Ajansı'ndan Özel Eğitim Programı

Anadolu Ajansı, savaş bölgelerinde görev alacak muhabirler için önemli bir eğitim programı düzenleyerek katılımcılara 'suda hayatta kalma' dersleri vermeye başladı.

Eğitimin İçeriği ve Önemi

Bu eğitim, muhabirlerin olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Katılımcılar, acil durum senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyor ve hayatta kalma becerilerini geliştiriyor.

Katılımcıların Yorumları

Ayşe Yılmaz, "Bu tür eğitimlerin hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. Savaş bölgelerinde karşılaşabileceğimiz her türlü duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor," dedi. Diğer katılımcılar da eğitimlerin faydalı olduğunu vurguladı.

Gelecek Programlar

Anadolu Ajansı, bu tür eğitim programlarına devam edeceğini ve muhabirlerin profesyonel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Anadolu Ajansı(AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında, kursiyerlere suda hayatta kalma eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.