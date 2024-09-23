Savaş Muhabirliği Eğitimi Başladı

Anadolu Ajansı'ndan Eğitim Atılımı

Anadolu Ajansı, savaşı ve olağanüstü durumları kapsayan 26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimini başlattı. Bu eğitim programı, muhabirlerin zorlu koşullar altında etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Eğitimin Amaçları

AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, eğitim programının hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Amacımız, katılımcılara savaş, afet ve olağanüstü durumlarda mesleklerini sağlıklı bir şekilde yapabilme becerilerini kazandırmaktır."

Eğitim süresince, katılımcılar zorlu şartlarda güvenli bir şekilde iş yapma yöntemlerini öğrenerek, mesleki yeterliliklerini artırmayı hedefliyor.