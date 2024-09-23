DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,01 0,33%
ALTIN
2.878,98 -0,16%
BITCOIN
2.165.649,52 -0,41%

Savaş Muhabirliği Eğitimi Başladı

Anadolu Ajansı, 26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimini başlattı. Eğitim, zorlu koşullarda mesleki yeterlilik kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:50
Savaş Muhabirliği Eğitimi Başladı

Anadolu Ajansı'ndan Eğitim Atılımı

Anadolu Ajansı, savaşı ve olağanüstü durumları kapsayan 26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimini başlattı. Bu eğitim programı, muhabirlerin zorlu koşullar altında etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Eğitimin Amaçları

AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, eğitim programının hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Amacımız, katılımcılara savaş, afet ve olağanüstü durumlarda mesleklerini sağlıklı bir şekilde yapabilme becerilerini kazandırmaktır."

Eğitim süresince, katılımcılar zorlu şartlarda güvenli bir şekilde iş yapma yöntemlerini öğrenerek, mesleki yeterliliklerini artırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı
2
Karadeniz'de Palamut Fiyatları 150 Liraya Yükseldi
3
Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
4
Ümraniye'de Şehit Polis Olayında Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Ailevi Hiperkolesterolemi: Erken Tespit Hayat Kurtarır
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı