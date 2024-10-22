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Savunma Sanayi ve Yatırımlar Türkiye'nin Geleceğini Şekillendiriyor

Bakan Kacır, SAHA EXPO'da savunma sanayinde yapılan yatırımlar ve Türkiye'nin bağımsızlık stratejisi hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:55
Savunma Sanayi ve Yatırımlar Türkiye'nin Geleceğini Şekillendiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, SAHA EXPO'da Açıklamalarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin askeri ve siyasi bağımsızlığını destekleyecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti: "2002 yılından günümüze savunma sanayisinde 883 yatırım için teşvik belgesi düzenledik, 128 milyar lira değerindeki sabit yatırımın önünü açtık."

SAHA EXPO Fuarı Başladı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Bölgesel Çatışmalar ve Savunma Gelişmeleri

Bakan Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul Fuar Merkezi'nde 26 Ekim'e kadar devam edecek etkinliğin sektörde önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Son 1 yılda 40 binden fazla insanın İsrail tarafından öldürüldüğüne dikkat çekerek, uluslararası sistemlerin çözüme ulaşmadığını ifade etti.

Savunma Hedefleri ve İnovasyon

Kacır, yabancı ambargolar ile mücadele ettiklerini, Türkiye'nin savunma sanayisinde milli ve özgün teknolojiler geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bu sayının 1000'i geçtiğini belirtti.

Türkiye, İHA ve SİHA projeleriyle terörü önleyerek, yerli ve milli çözümler üretiyor. "Bu güçlü ivmeyi asla kaybetmeyeceğiz" diyen Kacır, ayrıca savunma sanayi ihracatının geçen yıl 5,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin Uzay ve Siber Güvenlik Vizyonu

Kacır, Türkiye'nin uzay ve siber güvenlik alanındaki gelişmelere hız verdiğini kaydetti ve "Geleceğin muharebe trendlerini yönlendirecek projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi. Ülkedeki güçlü tasarım ve mühendislik kabiliyetleri ile Türkiye'nin uzayda hak ve menfaatlerini korumaya daha hazır olduğunun altını çizdi.

Sonuç olarak, Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları ve politikaları, güçlenmesine ve bağımsızlık hedefine giden yolda büyük bir ivme kazandırıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 5) ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 5) ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 6), Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 5) ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 5) ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 6), Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı.

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