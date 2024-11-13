Savunma Sanayii Başkanı Görgün: '185 Ülkeye İhracat Yapıyoruz'

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kocaeli Sanayi Odası'nın (KSO) kasım ayı meclis toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Görgün, Türk savunma sanayiinin 5 kıtaya ve 185 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, dünyanın her yerine çok çeşitli ürünlerle ulaşabilen bir sektör haline geldiğini ifade etti.

İhracat Performansı ve Hedefler

Toplantıda, savunma sanayinin ihracatın her yıl %20 büyüdüğünü kaydeden Görgün, geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti. Bu yıl sonuna kadar ihracat hacminin 6,5 milyar doları aşmasını beklediklerini dile getiren Görgün, 2024 için 7,5 milyar dolarlık sözleşmeler yaptıklarını ve yıl sonuna kadar bu rakamın 9 milyar doları geçeceklerini öngördüklerini sözlerine ekledi.

Yerli ve Milli Savunma Sanayi Vurgusu

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli üretim konusundaki hassasiyetine değinerek, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın birinci görevini Türk savunma sanayisini geliştirmek olarak tanımladı. Özellikle SİPER projesinin detaylarına vurgu yaparak, bu sistemin tehditleri hızlı ve etkili bir şekilde tespit edip imha edebileceğini belirtti.

Yüksek Teknoloji ve Katma Değerli Ürünler

Görgün, savunma sanayinde üretilen ürünlerin kilogram başı değerlerinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti. SİHA'ların kilogram başı değeri 10 bin doları aşarken, elektro optik sistemlerin 20 bin dolara, radar sistemlerinin ise 30 bin dolara ulaştığını aktardı.

20 Yılda Milyar Dolarlık Proje Bütçesi

Şu anda yürütülen 1000'den fazla projenin toplam bütçesinin 100 milyar dolara yaklaştığını vurgulayan Görgün, Türk savunma sanayiinin global anlamda nasıl büyüdüğü konusunda bilgiler verdi. 2024 yılı için hedeflerinin 18,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmak ve yerli üretim oranını %82'ye çıkarmak olduğunu bildirdi.

Basına Kapalı Toplantı

Görgün'ün açıklamalarının ardından, toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve bazı savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle birlikte meclis üyeleri, toplantının basına kapalı bölümüne geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.