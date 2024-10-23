Savunma Sanayisi Temsilcileri TUSAŞ'taki Saldırının Ardından Ankara'ya Geçti

Terör Saldırısının Ardından Acil Hareket

Kayseri'deki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, İstanbul'daki SAHA EXPO fuarından ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

Olayın Detayları

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, saldırı TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki Ankara yerleşkesine yapıldı. Saldırı esnasında, SSB Başkanı Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve savunma sanayisindeki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO etkinliğinde bulunuyordu.

Hızla olaydan haberdar olan heyet, güvenlik tedbirleri alarak fuar alanından ayrıldı ve Ankara'ya doğru yola çıktı. Bu gelişme, savunma sanayisi sektörü açısından önemli bir durum teşkil ediyor.