Savunma Sanayisinde KOBİ'lere Yeni Destek: Ad Astra Venture Yolda

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) büyümesine katkı sağlamak için geliştirilen Ad Astra Venture, Türk savunma sanayisinde önemli bir rol üstleniyor. 20 yıllık savunma ve havacılık tecrübesi üzerine kurulan bu yeni yatırım ve danışmanlık platformu, uyumlu projelerle yatırımcıları bir araya getirerek sektörün dinamiklerine uygun çözümler sunmayı hedefliyor.

İleri Teknolojilere Odaklanıyor

Ad Astra Venture, yapay zeka, robotik, metaverse ve dijital ikiz gibi ileri teknolojiler odaklı bir iş modeli geliştirmektedir. Platform, savunma sanayisinin uzun AR-GE sürelerine ve sertifikasyon gerekliliklerine uygun bir yatırım yaklaşımını benimsiyor.

KOBİ'lerin Karşılaştığı Zorluklar

Türk savunma sanayisinde KOBİ'ler, finansman sağlama ve büyük ölçekli projelere dahil olma konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Yüksek AR-GE maliyetleri ve uzun ürün geliştirme süreleri, geleneksel finansman yöntemlerinin yetersiz kalmasına neden oluyor. Ayrıca, küçük firmalar büyük savunma yüklenicileriyle işbirlikleri kurmakta da zorlanabiliyor.

Ad Astra'nın Çözüm Yöntemleri

Ad Astra Venture, KOBİ'lerle yatırımcıları buluşturmak için detaylı bir değerlendirme süreci uyguluyor. Şirketler, teknolojik yeterlilikleri, ürün özgünlükleri ve pazardaki potansiyelleri üzerinden analiz edilerek yatırım almaya hazır hale getiriliyor.

Platform, yatırımcıları da profillerine göre sınıflandırarak, melek yatırımcılar, risk sermayesi fonları ve kurumsal yatırımcılarla KOBİ projelerini eşleştiriyor. Eşleşme sonrası taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırarak yatırım süreçlerini etkin bir şekilde ilerletiyor.

İlk Somut Çıktılar

Ad Astra Venture, kurulduktan kısa bir süre sonra başarılarıyla dikkat çekti. İki KOBİ, belirlenen yatırımcılarla eşleştirilerek yatırım süreçlerine başlamış durumda. EDA Tasarım şirketi, Ad Astra'nın rehberliğinde büyük bir firma çatısı altına girme sürecini başarıyla tamamladı. Quadrobotics ise eklem bacaklı robotlar üzerinde yaptığı çalışmalarla yatırımlar aldı.

Hedef İhracat ve Sürdürülebilir Büyüme

Ad Astra Venture, desteklenen KOBİ'lerin sadece iç piyasada değil, aynı zamanda uluslararası pazarda rekabet edebilmelerini amaçlıyor. Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika gibi pazarlara açılmayı dikkate alan firmalar için danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Uğur Coşkun'un liderliğindeki Ad Astra, sektörde KOBİ'lere köprü olmayı, inovasyon ve büyümeyi desteklemeyi hedefliyor. Coşkun, "Savunma alanında yalnızca teknoloji üreten değil, aynı zamanda girişimcilerin yol göstericisi olmayı arzuluyoruz," dedi.

Türk savunma sanayisinin gelişiminde önemli roller üstlenen küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik yeni bir yatırım ve danışmanlık platformu hayata geçirildi. 20 yılı aşkın savunma ve havacılık tecrübesi üzerine inşa edilen Ad Astra Venture, yapay zeka, robotik, metaverse ve dijital ikiz gibi ileri teknolojilere odaklanıyor. Ad Astra Venture, geliştirdiği iş modeliyle bu alanlarda faaliyet gösteren şirketleri yatırımcılarla bir araya getirmeyi hedefliyor. Platform, savunma sektörünün uzun AR-GE süreleri ve sertifikasyon gibi gereksinimlerine uygun, uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı ve uzman danışmanlık desteğiyle dikkati çekiyor.

Türk savunma sanayisinin gelişiminde önemli roller üstlenen küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik yeni bir yatırım ve danışmanlık platformu hayata geçirildi. 20 yılı aşkın savunma ve havacılık tecrübesi üzerine inşa edilen Ad Astra Venture, yapay zeka, robotik, metaverse ve dijital ikiz gibi ileri teknolojilere odaklanıyor. Ad Astra Venture, geliştirdiği iş modeliyle bu alanlarda faaliyet gösteren şirketleri yatırımcılarla bir araya getirmeyi hedefliyor. Platform, savunma sektörünün uzun AR-GE süreleri ve sertifikasyon gibi gereksinimlerine uygun, uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı ve uzman danışmanlık desteğiyle dikkati çekiyor.