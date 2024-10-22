Savunma Sanayisinde Yeni Vizyon: SAHA EXPO 2024

SAHA EXPO 2024'te Milli Savunma Vizyonu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2024'ün açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin, istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir." diyerek, Türkiye'nin savunma sanayisini daha ileriye taşıma hedefini vurguladı.

Savunma Sanayisi ve Uluslararası İş Birliği

Bakan Güler, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO'nun Türkiye ile Avrupa'nın en büyük sanayi inisiyatifleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Fuarın, savunma sanayindeki bağımsız üretim gücünü ve potansiyeli uluslararası platformda tanıttığını ifade etti.Güler, organizasyon kapsamında yapılacak görüşmelerin ülkeler arası stratejik iş birliklerini artıracağına inanıyor. Ayrıca, yaşanan gerginliklerin savunma sanayisinde güçlü olmanın önemini gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin Güçlü Konumu

Güler, "Türkiye, uluslararası pazarda da söz sahibi bir ülke konumuna ulaşmıştır." ifadesiyle, savunma sanayisindeki başarılı çalışmaların ülkenin güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığını ve global ölçekte rekabet avantajı sağladığını sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı, SAHA EXPO'nun bu yılki etkinliğinde, Türk savunma sanayisinin dünyada yükselen bir marka olmaya devam ettiğini belirterek, "Bu anlayışla etkin ve işbirliğine dayalı çalışmalarımızı sürdüreceğiz," dedi.

Barış ve İstikrarın Önemi

Son olarak, Güler, ülkeler arasında güçlü işbirliği ve diyaloğun önemine vurgu yaparak, uluslararası organizasyonların bu bağlamda kilit rol oynadığını belirtti. Türkiye'nin barış ve istikrarın tesis edilmesi için yaptığı girişimlerin önemini de aktararak, SAHA EXPO'nun yeni fırsatlar yaratma potansiyelini vurguladı.

Fuar, 26 Ekim'e kadar açık kalacak ve birçok önemli görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı açılış törenine katılarak konuşma yaptı.