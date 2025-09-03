DOLAR
Savunma ve Havacılık Sanayisi İhracatta Yüzde 97,3 Artışla 834 Milyon Dolar

Savunma ve havacılık sanayisinin ağustos ihracatı yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolara yükseldi; ocak-ağustos ihracatı 5 milyar 418 milyon dolar oldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:20
Savunma ve Havacılık Sanayisi İhracatta Yüzde 97,3 Artışla 834 Milyon Dolar

Savunma ve Havacılık Sanayisi İhracatta Yükselişini Sürdürüyor

Ağustos ihracatı yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ağustos ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sektörün ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ocak-ağustos döneminde toplam ihracatın da yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolar seviyesine çıktığını vurguladı.

Görgün paylaşımında şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana yüklenicilerimizden KOBİ’lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.

Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam!"

