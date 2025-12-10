Saygılı'dan Selçuk'a TOKİ Müjdesi: 1385 Konut Ocak'ta Teslim

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan Selçuk’ta TOKİ müjdesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Selçuk ilçesindeki ziyaretleri kapsamında 1385 konutluk TOKİ 2. Etap projesinin hak sahiplerine Ocak ayı itibariyle anahtar teslimlerinin başlayacağını duyurdu.

Muhtarlarla buluşma ve ilçe yatırımları

Saygılı, programında sabah muhtarlarla bir araya geldi. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı’nın da eşlik ettiği toplantıda muhtarların talep ve önerilerini not alan Saygılı, muhtarlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Muhtarlarımız bizim sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımızdır. Her biri mahallemizin nabzını tutan, vatandaşımızın derdine ilk dokunan isimlerdir. Bugün bizlerle paylaşılan her talep, her öneri bizim için bir talimat niteliğindedir. Selçuk’un geleceğini, muhtarlarımızla omuz omuza vererek daha da güçlü şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, milletiyle birlikte yürüyen bir hareketiz. İşte tam da bu anlayışla Selçuk merkez mahallelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturduk. 7 tane okul yaptık, 6 tane okulu yıkıp yenisini yaptık. Köylerdeki tüm okullar yenilendi. Depreme dayanıksız hiçbir okul kalmadı. Son bir okulumuzda güçlendirme çalışması yapılıyor. Kamu binalarımızın hepsi denetlendi, depreme dayanaksız binamız yok. Selçuk’taki Hükümet Konağımızı da yenileyerek tüm devlet kurumlarını tek çatı altında, modern bir binada topladık. 2 tane kapalı spor salonu merkezde bitti, kısa süre sonra halkımızın hizmetine açılacak. İZBAN hattını Selçuk’a kadar uzattık ve ilçe sakinlerimizin İzmir’e kolay ulaşım sağlamasına imkan tanıdık. Eğitimden sağlığa, kültürden ulaşıma kadar her alanda Selçuk için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hizmet siyasetiyle büyüyen, kalkınan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Selçuk inşa ediyoruz. Bizim siyasetimiz, laf değil, eser siyasetidir.'

TOKİ'den detaylar: Yeşil alan vurgusu

TOKİ konutlarını da yerinde inceleyen Saygılı, projenin tamamlandığını belirterek hak sahiplerine anahtar tesliminin Ocak ayında başlayacağını yineledi. Saygılı bu açıklamasında projeye dair şu bilgileri paylaştı:

'Tüm engelleme girişimlerine rağmen 1385 konutluk TOKİ 2. Etap projesini tamamladık. Bugün bunu hemşehrilerimize buradan duyurmanın büyük memnuniyetini yaşıyorum. Ocak ayı itibarıyla hak sahiplerimize anahtar teslimi başlıyor. Hemşehrilerimiz modern, güvenli ve konforlu yeni yuvalarına kavuşmuş olacaklar.'

Projenin şehirleşme ve çevre açısından önemine dikkat çeken Saygılı, 200 bin metrekarelik toplam oturum alanı içinde 60 bin metrekarelik bölümün yeşil alan olarak planlandığını ve bunun Selçuk'ta son dönemde üretilen yeşil alanın 3 katına denk geldiğini vurguladı. Saygılı, 'Bizim anlayışımız; beton değil nefes alan şehirler, insanımıza değer katan yaşam alanları inşa etmektir' dedi.

Selçuk Devlet Hastanesi'nde sona yaklaşılıyor

Saygılı, inşaatı büyük ölçüde tamamlanan Selçuk Devlet Hastanesinde de incelemelerde bulundu. Hastaneye ilişkin açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

'13 bin metrekare alan üzerine kurulan, 81 yatak kapasiteli yeni Selçuk Devlet Hastanemizin yüzde 90’ı tamamlandı. İnşallah 2026 yılının ortalarında tüm çalışmaları bitmiş olacak. Bu hastane sadece bugünümüzü değil, 100 bin kişilik nüfusun sağlık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı. Modern donanımı, güçlü altyapısı ve ileri teknolojiye sahip birimlerimizle Selçuk’a uzun yıllar hizmet verecek çağdaş ve konforlu bir sağlık merkezi kazandırıyoruz.'

Saygılı ayrıca, 'Bu büyük yatırımın Selçuk’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz çalışmaya, Selçuk’u daha ileriye taşımaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

