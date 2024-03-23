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“Sazan Sarmalı” çetesi çökertildi! 20 kişi yakalandı

“Sazan Sarmalı” yöntemini kullanarak otomobil dolandırıcılığı yapan çete, yapılan operasyonla çökertildi. Diyarbakır ve İstanbul’da etkili olan çetenin 20 üyesinin yakalandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:40
“Sazan Sarmalı” çetesi çökertildi! 20 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, “sazan sarmalı” yöntemi ile oto dolandırıcılığı yapmakta olan çeteyi çökertti. İstanbul ve Diyarbakır’da etkin olan çeteye yönelik yapılan operasyon sonrasında 20 kişi tutuklanırken, 9 milyon 200 bin TL’lik malvarlığına da el konuldu.

Dolandırıcılıkla kazandıkları parayı dövize çevirirken yakalandılar

İstanbul ve Diyarbakır’da otomobil dolandırıcılığı yapan çetenin bir üyesi, dolandırıcılıkla kazandığı parayı dövize çevirmeye çalıştığı esnada tespit edildi.

Çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyon esnasında, ruhsatsız silahlar ve telefonlar ele geçirildi. Çeteye ait yaklaşık 9 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallara ise el konuldu.

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