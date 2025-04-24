Schmidt'ten Dodik'in Partisine Yaptırım Kararı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'ten Sarsıcı Yaptırım

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, anayasaya aykırı davranışları nedeniyle Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) Partisi'ne sağlanan maddi destekleri kestiğini duyurdu.

Devlet Bütçesi Kapatıldı

Schmidt, düzenlediği basın toplantısında, hakkında yakalama kararı bulunan Dodik'in partisi SNSD'nin yanı sıra RS Ulusal Meclis (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic'in partisi Birleşik Sırp Partisi için de benzer bir yaptırım uygulandığını belirtti. Bu doğrultuda, her tür bütçe kaynağının durdurulacağını ifade etti.

Schmidt, yaptığı açıklamada, "SNSD ve Birleşik Sırp Partisine devlet, entite, kanton, şehir, belediye ve özel statüye sahip Brcko Bölgesi seviyelerinde ayrılan tüm bütçe kaynakları durdurulacak ve bu kaynaklar Bosna Hersek Merkez Bankasında özel bir hesaba aktarılacaktır" dedi.

Avrupa Birliği Barış Gücü ile İş Birliği

Schmidt, RS'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tartışılmaz olduğunu vurgularken, Dodik ve partisini, RS kurumlarını suça teşvik etmekle suçladı. Aldığı kararın ihlal edilmesi durumunda ceza uygulanacağını da ekledi ve Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) komutanıyla görüşmeyi planladığını açıkladı.

Dodik'in Gözaltına Alınma Girişimi

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bağlı güvenlik güçleri, Dodik'in yakalanması için harekete geçti ancak RS İçişleri Bakanlığına bağlı polislerin müdahale etmelerinden ötürü geri çekilmek zorunda kaldılar.

Dodik, aldığı yaptırımları tanımadığını ve 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Rusya'ya gideceğini belirtti.

Siyasi Gerginlik Tırmanıyor

Bosna Hersek Mahkemesi, Dodik hakkındaki siyasi yasak cezasını vermesinin ardından, Dodik'in eylemlerini destekleyen bir tavır sergileyen NSRS'nin birçok devlet kurumunun faaliyetlerini durdurmuştu. Anayasa Mahkemesi, bu kararları iptal etti.

Dodik, tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederken, NSRS'de yeni bir anayasayı gündeme getirdi. Bu anayasada "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusunun kurulması" gibi tartışmalı maddelerin bulunduğu iddia ediliyor.

Bosna Hersek Savcılığı, Dodik ve diğer isimler hakkında "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkartmıştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.