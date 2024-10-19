Scholz ve Erdoğan'dan Ortak Basın Toplantısı: Orta Doğu Krizi

Almanya Başbakanı Scholz'tan Önemli Açıklamalar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Orta Doğu'daki krizin tüm dünya tarafından yakından izlendiğini vurguladı. "(İsrail-Filistin) Tırmanmanın azalması ve bir ateşkes bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır. İki devletli bir çözüm olmalı" ifadelerini kullandı.

Hamas Saldırısı ve Çözüm Önerileri

Scholz, 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Hamas saldırısını "korkunç bir suç" olarak nitelendirerek, herkesin kendini savunma hakkına sahip olduğunu hatırlatırken, çatışmanın durdurulması için uluslararası çaba harcamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Başbakan, geleneksel olarak İsrail meselesine dair farklı görüşlere sahip olduklarını belirtirken, "Tırmanmanın azalması ve bir ateşkes, bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır. Hem Filistinliler için hem İsrail varlığı için biz bu konuda çaba harcıyoruz" dedi.

Scholz’un bu açıklamaları, Orta Doğu'daki devam eden gerilimin çözümü için atılacak adımlara dair umut verici bir perspektif sunuyor.