Seçer: 'Şehitlerimiz Ülkenin Onurunu Omuzlarında Taşıdı' — Mersin'in 104. Kurtuluş Yıldönümü

Seçer: 'Şehitlerimiz Ülkenin Onurunu Omuzlarında Taşıdı'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna düzenlenen programa katıldı.

Program ve katılımcılar

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’in yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kent protokolü, gazi derneklerinin şube başkanları, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Seçer'in mesajı: Şehit aileleri bize emanettir

Programda konuşan Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, 'Şehit ailelerini şehitlerimizin emaneti, gazilerimizi ise toplumun onuru olarak görüyoruz' dedi. Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Şehitlerimiz bu ülkenin onurunu omuzlarında taşıdılar. Bunun bedelini canlarıyla ödediler.' Başkan, bu saygının ailelere ve emanet edilen evlatlara da gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Birlik ve miras vurgusu

Türkiye’nin gücünün birlik ve beraberliğinden geldiğini belirten Seçer, 'Bizi güçlü kılan; bir arada yaşama kültürümüzün güçlü olmasıdır. Mersin, 104 yıl önce emperyalist işgalden kurtuldu. O gün atalarımız bu vatanı savundu ve bizlere büyük bir miras bıraktı. Bizlere düşen görev, bu mirası korumak ve bayrağı daha yükseğe taşımaktır' diye konuştu.

Mersin'in birlikte yaşama kültürü

Seçer, Mersin’in Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların emeğiyle büyüyen bir kent olduğunu belirterek, 'Mersin çok değerli bir şehir. Burada Türkiye yaşıyor, Türkiye nefes alıyor. Farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bu kent, sadece Türkiye’ye değil dünyaya da bir arada yaşama kültürü dersi veriyor' ifadelerini kullandı.

Belediyede idari güçlendirme

Devletin tüm kurumlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olmasının kutsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Seçer, 2019 yılında göreve geldikten sonra belediye bünyesindeki ilgili birimin şube müdürlüğüne dönüştürüldüğünü belirtti. Seçer, 'Amacımız; belediyemizin sizlere daha güçlü destek sunabilmesidir. Dileğimiz; huzurun, kardeşliğin ve refahın hakim olduğu bir ülkede birlikte yaşamaktır' dedi.

Konuşmasının sonunda 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayan Seçer, programa katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

'Yanınızda olmak bizim için onurdur'

Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya ise konuşmasında Milli Mücadelenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yurda yayıldığını belirterek, Mersin’in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Kaya, 'Devletimizin tüm kurumları sizlerin yanındadır. Sizlere hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve gururdur' dedi.

Program, yemek ikramı ve edilen duaların ardından sona erdi.

