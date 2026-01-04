DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.937.363,43 -1,31%

Seçer: 'Şehitlerimiz Ülkenin Onurunu Omuzlarında Taşıdı' — Mersin'in 104. Kurtuluş Yıldönümü

Vahap Seçer, Mersin’in 104. kurtuluş yıldönümünde şehit aileleri ve gazilerle buluştu; birlik, miras ve devlet desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:24
Seçer: 'Şehitlerimiz Ülkenin Onurunu Omuzlarında Taşıdı' — Mersin'in 104. Kurtuluş Yıldönümü

Seçer: 'Şehitlerimiz Ülkenin Onurunu Omuzlarında Taşıdı'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna düzenlenen programa katıldı.

Program ve katılımcılar

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’in yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kent protokolü, gazi derneklerinin şube başkanları, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Seçer'in mesajı: Şehit aileleri bize emanettir

Programda konuşan Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, 'Şehit ailelerini şehitlerimizin emaneti, gazilerimizi ise toplumun onuru olarak görüyoruz' dedi. Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Şehitlerimiz bu ülkenin onurunu omuzlarında taşıdılar. Bunun bedelini canlarıyla ödediler.' Başkan, bu saygının ailelere ve emanet edilen evlatlara da gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Birlik ve miras vurgusu

Türkiye’nin gücünün birlik ve beraberliğinden geldiğini belirten Seçer, 'Bizi güçlü kılan; bir arada yaşama kültürümüzün güçlü olmasıdır. Mersin, 104 yıl önce emperyalist işgalden kurtuldu. O gün atalarımız bu vatanı savundu ve bizlere büyük bir miras bıraktı. Bizlere düşen görev, bu mirası korumak ve bayrağı daha yükseğe taşımaktır' diye konuştu.

Mersin'in birlikte yaşama kültürü

Seçer, Mersin’in Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların emeğiyle büyüyen bir kent olduğunu belirterek, 'Mersin çok değerli bir şehir. Burada Türkiye yaşıyor, Türkiye nefes alıyor. Farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bu kent, sadece Türkiye’ye değil dünyaya da bir arada yaşama kültürü dersi veriyor' ifadelerini kullandı.

Belediyede idari güçlendirme

Devletin tüm kurumlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olmasının kutsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Seçer, 2019 yılında göreve geldikten sonra belediye bünyesindeki ilgili birimin şube müdürlüğüne dönüştürüldüğünü belirtti. Seçer, 'Amacımız; belediyemizin sizlere daha güçlü destek sunabilmesidir. Dileğimiz; huzurun, kardeşliğin ve refahın hakim olduğu bir ülkede birlikte yaşamaktır' dedi.

Konuşmasının sonunda 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayan Seçer, programa katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

'Yanınızda olmak bizim için onurdur'

Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya ise konuşmasında Milli Mücadelenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yurda yayıldığını belirterek, Mersin’in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Kaya, 'Devletimizin tüm kurumları sizlerin yanındadır. Sizlere hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve gururdur' dedi.

Program, yemek ikramı ve edilen duaların ardından sona erdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER İLE EŞİ MERAL SEÇER, MERSİN’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER İLE EŞİ MERAL SEÇER, MERSİN’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER VE GAZİ YAKINLARI ONURUNA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILDI.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER İLE EŞİ MERAL SEÇER, MERSİN’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
LGS ve YKS Bursluluk Sınavlarında Öğrenci ve Veli Heyecanı
2
Trabzon Büyükşehir: 18 ilçede kapalı yol kalmadı
3
Amasya'da 180 köy yolu ulaşıma açıldı: 160'ı ilk 24 saatte
4
Seçer: 'Şehitlerimiz Ülkenin Onurunu Omuzlarında Taşıdı' — Mersin'in 104. Kurtuluş Yıldönümü
5
Mudanya'da Köylüler 797 Milyon Liralık Arazi Satışına Traktörlerle Tepki
6
Kayseri Büyükşehir’den kırsala 1 milyar 675 bin 89,08 TL’lik yatırım: 2025’te yol, altyapı ve tarım hamlesi
7
Kış Egzaması Uyarısı: Sıcak Duş ve Yanlış Nemlendirme Şikayetleri Artıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları