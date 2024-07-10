Seçil Erzan davasında dikkat çeken gelişmeler! İşte genel müdürün çarpıcı ifadesi...

Futbol dünyasında tanınmış isimleri dolandırmaktan tutuklanan Seçil Erzan'ın davasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Erzan, dava sürecinde kendisini alıkoymak ve baskı yapmakla suçladığı banka yetkililerine karşı şikayette bulunmuştu. Denizbank'ın 9 yöneticisi, Erzan'ın şikayeti üzerine 5 Temmuz'da ifade vermek üzere çağrıldı. Soruşturma sonucunda savcılık, "Erzan'ın soyut iddiaları dışında somut bir delil bulunamadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de bu süreçte ifade verdiği ortaya çıktı. Hakan Ateş, ifadesinde Seçil Erzan ile ilk tanışmasının 2019 yılında Fatih Terim’in daveti üzerine Florya’daki kulüpte gerçekleştiğini anlattı. Ateş, “Seçil Erzan, şube müdürümüzdür. Kendisiyle ilk şahsi tanışıklığım 2019 yılında Fatih Terim’in daveti ile oldu. Galatasaray Kulübü ile Denizbank'ın çalıştığı dönemde bu davete icabet ettim. Ondan sonra kendisi ile ne telefon üzerinden ne de şahsen irtibatım oldu,” dedi.

Hakan Ateş, 9 Nisan 2023 tarihinde, genel müdürlüğün 18. katındaki toplantı odasında şunları gördüğünü aktardı. Ateş, "7 Nisan'da Tanju Kaya tarafından bana iletilen bilgilere göre, bankada paralarının olduğunu ve bu paraların Seçil Erzan tarafından fon vaadiyle alındığını iddia eden iki ayrı şikayetçi bulunmaktaydı. Şikayetçiler arasında Bülent Çeviker, İnci Çeviker, Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı yer alıyordu," dedi.

Fatih Terim ile Buluşma

Ateş, bir gün sonra genel müdürlükte Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile buluştuklarını anlatarak, “28. katta bulunan odamda görüştük. Emre ve Arda, milyon dolarları elden Seçil Erzan’a verdiklerini söyledi. Fatih Terim de bu konuşmaları doğruladı ve Seçil Erzan’ı kızı gibi gördüğünü, güvenebileceklerini söyledi,” dedi.

Ateş, Erzan ile 9 Nisan 2023’te genel müdürlüğün 18. katındaki toplantı odasında kısa bir görüşme yaptığını belirterek, “Erzan’a ‘Geçmiş olsun, doğru neyse onları anlat, insanlar mağdur olmasın’ dedim. Kendisini hürriyetinden yoksun bırakmadım. Olayın ortaya çıkmasından sonra vereceği ifadelerde zimmet kelimesini kullanmasına ilişkin hiçbir beyanda bulunmadım,” dedi. Ateş ayrıca, Seçil Erzan’ın getirdiği belgeleri görmediğini de ifade etti.

Seçil Erzan'ın İddiaları

Seçil Erzan, 7 Nisan’da banka yetkilileri tarafından sorguya alındığını ve 9-10 Nisan’da Denizbank’ın Şişli Esentepe’deki genel merkezinde 20 saat boyunca sorgulandığını iddia etmişti. Erzan, bu süreçte kendisine baskı yapıldığını ve serum takıldığını da ileri sürdü.