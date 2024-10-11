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Seçim Anketleri: Trump, Ekonomi ve Sınır Güvenliğinde Üstünlük Sağladı

Trump, kritik eyaletlerde ekonomi ve sınır güvenliği konularında Harris'ten daha fazla güven kazanıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:28
Seçim Anketleri: Trump, Ekonomi ve Sınır Güvenliğinde Üstünlük Sağladı

ABD Seçim Anketinde Sonuçlar

Son günlerde yapılan bir anket, ABD'deki salıncak eyaletlerde seçmenlerin ekonomi ve sınır güvenliği konularında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a daha fazla güven duyduğunu gösteriyor. Bu durum, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerin sonucunu etkileyebilecek önemli bir faktör olabilir.

Trump ve Harris Arasındaki Yarış

Wall Street Journal tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, Harris bazı salıncak eyaletlerde önde gibi görünse de, Trump'ın seçmenler arasında daha fazla güven sağladığına dikkat çekiyor. Anket, 7 adet salıncak eyaletten 4'ünde Harris'in, 3'ünde ise Trump'ın önde olduğunu gösteriyor.

Adayların Güvenilirlik Dereceleri

Harris, Arizona ve Michigan gibi eyaletlerde küçük farklarla önde görünürken, Trump ise Pennsylvania ve Nevada gibi eyaletlerde belirgin bir avantaj sağladı.

Ekonomi ve Sınır Güvenliği Üzerindeki Etkisi

Anketin dikkat çeken bir diğer kısmı ise seçmenlerin hangi adayın ekonomi ve sınır güvenliği konularında daha başarılı olduğuna dair görüşleriydi. Katılımcıların %50'si Trump'ın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini belirtirken, bu oran Harris için %40 seviyesinde kaldı. Ayrıca, enflasyonla mücadele konusundaki güven ise %50 Trump ve %39 Harris şeklinde sonuçlandı.

Seçimlerin Belirleyici Başlıkları

Sınır güvenliği konusunda katılımcıların %52'si Trump'a güvenirken, %36'sı Harris'i tercih etti. Ancak sağlık sistemi ve konut edindirme gibi konularda Harris'ın daha güvenilir bulunduğu gözlemlendi.

Wall Street Journal anketi, 28 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında 2,100 kayıtlı seçmenle gerçekleştirildi. Bu veriler, yaklaşan 60. başkanlık seçimlerinin ne kadar zorlu geçeceği konusunda ciddi ipuçları barındırıyor.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde, Kamala Harris ile Donald Trump başkanlık için yarışacak. Seçmenlerin tercihleri, seçim sonucunu etkileyen kritik bir rol oynayacak.

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