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Seçmenin tercihi belli oldu: Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?

MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin siyasi tercihini ölçmek için bin 770 kişiyle yaptığı ankette, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yöneltti. İşte seçimlere kısa bir süre kala ortaya çıkan son anket sonuçları…

Yayın Tarihi: 06.03.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:57
Seçmenin tercihi belli oldu: Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?

Son Anket: Türkiye'de Seçim Rüzgarları Esti!

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, MetroPOLL Araştırma tarafından gerçekleştirilen anket, Türkiye genelinde 20-21 Şubat 2024 tarihleri arasında bin 770 kişiyle yapıldı. Katılımcılara yöneltilen "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuyla ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekici.

anket

AK Parti Liderliğini Sürdürüyor: Yüzde 23,9

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 23,9'u AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. Parti, diğer siyasi rakiplerini geride bırakarak güçlü bir destek almaya devam ediyor.

CHP ve Diğer Partilerin Performansı

CHP: Yüzde 18,2 ile ikinci sıradaki yerini koruyor.

MHP: Yüzde 6,1'lik bir destekle üçüncü sırayı elde ediyor.

İyi Parti: Yüzde 6,7'lik oranla dördüncü sıraya yerleşiyor.

DEM: Yüzde 8,3 ile beşinci sırayı alıyor.

YRP ve ZP: Sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 1,4'lük oranlarla kendilerine yer buluyor.

TİP, MP, DİĞER: Her biri yüzde 1,3 ve yüzde 0,9'luk oranlarla temsil ediliyor.

Kararsızlık ve Protesto Oyları: Yüzde 13,2 ve 9,0

Ankette dikkat çeken diğer bir nokta ise kararsız seçmen oranı. Yüzde 13,2 olan kararsızlık oranının yanı sıra, protesto oyları da yüzde 9,0 olarak belirlendi. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 5,5 olarak kaydedildi.

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