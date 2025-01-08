Sednaya Hapishanesi'nde Bulunan 'Infaz Odası' Ortaya Çıktı

Anadolu Ajansı Ekipleri Sednaya Hapishanesi'nde 'Infaz Odası'nı Ortaya Çıkardı

Anadolu Ajansı'nın yaptığı araştırmalar sonucunda, Sednaya Hapishanesi'nde bulunan bir 'infaz odası' belirgin hale geldi. Rejimin uzun işkencelerinin ardından, tutsakların gecenin karanlığında gözleri bağlanarak bu odaya götürüldükleri ve acımasızca infaz edildikleri bildiriliyor.

Şam'daki Karanlık Gerçekler

Hapishanenin, başkent Şam'da yer alan bu korkunç mekânı, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından daha önce de gündeme getirilmişti. Yüzlerce insanın kaybolduğu bu yerde, tutsakların hukuksuz bir şekilde öldürüldüğüne dair şok edici bulgular ortaya çıkıyor.

Bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden Suriye'deki insan hakları ihlallerine çekmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşmazlık ve şiddetin hâkim olduğu bu ülkede, tutsakların çektiği acılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, Suriye'de devrik Esed rejiminin başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde alıkonulanların idam edildiği yer olarak bilinen "infaz odası"nı tespit etti. Hapishane yerleşkesindeki beyaz binanın güneydoğusunda dış avluya bakan yanmış kapıdan girip üç dört basamaklı merdivenden aşağıya doğru inen ekip, sağa döndüğünde odada krokilerde yer alan 3 hücrenin kaldırıldığını, bu alanın bir çeşit koğuşa dönüştürüldüğünü ve koğuşun içi ile ranzaların yanmış olduğunu gördü.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, Suriye'de devrik Esed rejiminin başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde alıkonulanların idam edildiği yer olarak bilinen "infaz odası"nı tespit etti. Hapishane yerleşkesindeki beyaz binanın güneydoğusunda dış avluya bakan yanmış kapıdan girip üç dört basamaklı merdivenden aşağıya doğru inen ekip, sağa döndüğünde odada krokilerde yer alan 3 hücrenin kaldırıldığını, bu alanın bir çeşit koğuşa dönüştürüldüğünü ve koğuşun içi ile ranzaların yanmış olduğunu gördü.