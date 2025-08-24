DOLAR
Sednaya itirafları: 3 eski gardiyanın işkence ve idam açıklamaları

Suriye İçişleri Bakanlığı, Sednaya Hapishanesi'nde görev yapmış 3 eski gardiyanın işkence ve toplu idam itiraflarını içeren görüntüleri yayımladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:53
Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus ilinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve Sednaya Hapishanesi'nde görev yapmış üç eski gardiyanın itiraflarını içeren görüntüleri yayımladı.

Operasyon ve gözaltılar

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolu açıklamada, ülkeden kaçmaya çalışan eski gardiyanlar Mahir Derviş, Hayyan Ali Davud ve Ramazan Ali İsa'nın Humus’un Hule ve Telkeleh ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı bildirildi.

Mahir Derviş'in itirafları

Videoda, Sednaya Hapishanesi'nde yıllarca gardiyanlık yapan Mahir Derviş, işkence ettiği bazı tutuklularla yüzleştirilerek görev süresi boyunca uyguladığı işkencelerin bir kısmını anlattı. Derviş'in ifadeleri arasında şunlar yer aldı:

"İnsanları odalara götürür, ellerinden asardık. 5-6 kişi sırayla onları döver, ölene kadar işkence ederdik. Bazılarını ise hücreye koyar, 45 gün boyunca yiyecek ve içecek vermeden bekletirdik ki öldüklerinde kokular yayılmasın."

Şubat 2023'te yaşanan toplu idamlara dair Derviş, "Hepsini öldürdük, ardından araçlarla mahkumlara cesetleri taşıttık ve gömülmesi için götürdük." diye konuştu. Kadın tutuklulara yönelik cinsel saldırılara ilişkin itirafında ise Derviş, "Müdür yardımcısına kız getirmesini söylerdim. Onlara tecavüz eder, sonra öldürürdük." ifadelerini kullandı.

Ramazan Ali İsa'nın ifadeleri

Eski gardiyan Ramazan Ali İsa, idamlar sırasında çığlık seslerini bastırmak için kazan dairelerini çalıştırdıklarını belirtti: "Ses, çok yüksek olduğu için kimse içeridekilerin bağırışlarını duymazdı. Bir seferinde yaklaşık 200 kişinin idam edildiğine tanık oldum."

İsa, infaz edilenlerin cesetlerinin Harasta ve Tişrin Hastanesi'ne götürüldüğünü söyleyerek, "Cesetlere numara verilirdi ancak bodrum katında onlara ne yapıldığını kimse bilmiyordu." dedi.

Yüzleştirme ve Bakan'ın açıklaması

Yayımlanan videoda, hapisten kurtulan bir mağdur ile yakınları, İçişleri Bakanlığı görevlileri tarafından gardiyanla yüzleştirildi. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan operasyona ilişkin paylaşımda bulundu ve şunları yazdı: "Mağdur, Sednaya Hapishanesi'ndeki celladıyla yüz yüze karşılaşıyor. Gardiyanlar, kaçarak hikayeyi bitireceğini sanmıştı ancak adaletin kapanmayan bir kapısı vardır."

Olayla ilgili görüntüler ve itiraflar, bölgedeki insan hakları iddialarını yeniden gündeme taşırken, yayımlanan ifadeler uluslararası ve yerel tepkileri artırabilecek nitelikte.

