Seferihisar Belediyesi’nin SGK Borcu İçin Takas Teklifi Tepkilere Neden Oldu

Seferihisar Belediye Meclisinden Tartışmalı Takas Önerisi

Seferihisar Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını ödemek amacıyla, yaklaşık 800 yıllık Ulamış Camisi ve Payamlı Camisi gibi kamu binalarını takas etme önerisi büyük bir tepkiyle karşılandı. Mecliste yapılan oylama sonucunda, 37 taşınmazın SGK'ye olan borçların kapatılması için kullanılmasının önü açıldı.

Takas Edilecek Taşınmazların Listesi

Aralarındaki Hıdırlık Mahallesi'ndeki Halk Eğitimi Merkezi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü binası ile birlikte, deniz kenarında yer alan değerli arsalara alternatif sunmalarına rağmen, cami ve okul binalarının hedef alınması eleştirildi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanından Ciddi Tepki

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, "800 yıllık bir caminin ve başka kamu taşınmazlarının takasa konulması kabul edilemez. Belediyenin borçlarını kapatmak için daha değerli başka arsalara başvurması gerekirdi" şeklinde konuştu. Kısaağa ayrıca, SGK'ya olan borcun sonunda 584 milyon lira civarında olduğunu belirtti.

Seferihisar Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Öte yandan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, taşınmazların satılık olmadığını ve bu girişimin yalnızca borç takası için olduğunu vurguladı. "SGK kabul ederse bu taşınmazları vereceğim. Daha teklif bile etmedik, henüz kesin bir şey söz konusu değil" diyerek durumu netleştirmeye çalıştı.

Tartışmaların sürdüğü bu konunun yerel halk üzerinde yaratabileceği etkiler merakla izleniyor.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsasının da bulunduğu 37 adet taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.