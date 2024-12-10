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Şehit Astsubay Hüseyin İpek Nevşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay İpek, Nevşehir'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:28
Şehit Astsubay Hüseyin İpek Nevşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in Cenazesi Nevşehir'de Defnedildi

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi, Nevşehir'de toprağa verildi. Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilen şehit İpek'in naaşı, silah arkadaşlarının omzunda cenaze nakil aracına taşındı ve Özyayla köyü'ne götürüldü.

Aile ve Yakınlarının Gözyaşları

Köy meydanına getirilen Türk bayrağına sarılı tabutun başında, şehidin annesi Sevgi İpek, eşi Elif İpek, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin tabutu, askeri bando eşliğinde silah arkadaşlarınca taşındı.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Şehidin cenazesi köy kabristanına defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi...

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi...

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi.

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