Şehit Eren Bülbül, 8. Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında anıldı; Trabzon Valisi Yıldırım, terörsüz Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:04
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı. Anma programı, Bülbül'ün Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarında gerçekleştirildi; Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Şehidin annesi Ayşe Bülbül ve çocuklarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın da katılarak, Eren Bülbül'ün kabrine karanfiller bıraktı.

Vali Yıldırım'dan Duygusal Açıklamalar

Burada bir konuşma yapan Vali Yıldırım, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için acıların 8 yıl sonra hala yüreklerinde olduğunu söyledi. Vali, terörsüz bir Türkiye ile ülkenin geleceğinin daha parlak olacağını ifade etti. Yıldırım, "Şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız. Gazilerimiz her zaman baş tacımız. Şehit ailelerimiz bizlere emanetleridir" dedi.

Yıldırım, "Neden terörsüz Türkiye kıymetli? Çünkü Eren Bülbül gibi başka evlatlarımız şehit olmasın, annelerin gözyaşları dinsin" şeklinde konuşarak, bu sürecin önemini vurguladı.

Ayşe Bülbül'ün Duygusal İfadeleri

Anne Ayşe Bülbül, oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşadığını, zamanın geçmesine rağmen bu acının asla unutulmayacağını dile getirdi. Oğlunun şehit edilme anını gün gibi hatırladığını belirten Bülbül, "Zaman geçmiyor. Yıllar geçse de evladımın acısını unutmayacağım" dedi.

Bülbül, bu acının bir anne için dayanılmaz olduğunu belirterek, "Ben evladımı, yaşadığım gecekondunun önünde 17 kurşunla şehit verdim. Bu bir anne için zor değil mi?" diye ifade etti.

Oğlunun kabrinde huzur bulduğunu belirten Ayşe Bülbül, kar, kış, soğuk demeden mezara gelip onunla konuştuğunu ve Eren’in sesini duyma umuduyla burada beklediğini belirtti. "Ben Eren’den başka evlatlarım var ama onun yokluğu, içimde her zaman hissedeceğim bir acı olacak" diyerek duygularını aktardı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı. Anma programına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (sağ 2) ile Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de (sol 2) katıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı.

