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Şehit Eşinin Kiralık Ev Kabusu: 54 Bin Lira Dolandırıcılık

Amasya'da şehit eşi, kızına ev kiralamak isterken dolandırıldı. 54 bin lira kaybetti, polis araştırmalara başladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:47
Şehit Eşinin Kiralık Ev Kabusu: 54 Bin Lira Dolandırıcılık

Amasya'da Şehit Eşine Dolandırıcılık Şoku

Amasya'da yaşayan Neslihan Ay, şehit polis memuru Bülent Ay'ın eşi olarak, kızı için kiralık ev ararken dolandırıcılık kurbanı oldu. 54 bin liralık büyük bir kayıpla karşı karşıya kalan Ay, Ankara'da okumakta olan kızına ev kiralamak için internete yöneldi.

Dolandırıcıyla İlk Temas

İnternet üzerinden bulduğu daireyi beğenen Ay, kendisini ev sahibi olarak tanıtan kişiyle telefonla bağlantı kurdu. Şüpheli, 3 aylık kira bedeli olan 54 bin liranın kendisine havale edilmesini istedi. Güven veren konuşmalar sonucunda Ay, belirtilen miktarı zaman kaybetmeden havale etti.

Şok Gerçekle Yüzleşme

Parasını havale ettikten sonra şüphelinin tekrar para istemesi üzerine durumu sorgulamaya başlayan Ay, telefonla iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Evi bulamadığını ve iletişim kuramadığını fark eden Ay, dolandırıldığını anladı.

Polise Başvuru ve Tepkiler

Ay, yaşadığı mağduriyeti polise bildirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu dolandırıcının daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu ve yakalama kararı bulunduğu ifade edildi. Ay, bu kötü durumun yaşanabilmesi için kamuoyunun dikkatli olması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Gerçekten şehidin çocuğunun parasını yiyebilecek kadar kötü insanların olabileceği bir dünyada insanlar daha çok dikkatli olsun."

Polis Çalışmaları Devam Ediyor

Emniyet güçleri, şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Neslihan Ay gibi diğer mağdurların korunması için çalışmalar sürmekte.

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