Şehit İkmal Er Semih Erdoğan, Giresun'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İkmal Er Semih Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, maalesef hayatını kaybederek şehit oldu. Şehidin cenazesi, Giresun’da toprağa verildi.
Şehidin naaşı, Bulancak Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Sarayburnu Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Şerafettin ve annesi Ayşe Çolak dahil birçok kişi katıldı. Törene, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas gibi önemli isimler de iştirak ederek şehidin ailesine destek oldular.
Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehidin naaşı, Kuşluhan köyündeki aile kabristanlığı Şehidin, bekar olduğu ve bir erkek kardeşinin bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Şehidin, bekar olduğu ve bir erkek kardeşinin bulunduğu bilgisi edinilmiştir.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.