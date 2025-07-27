Şehit İkmal Er Semih Erdoğan, Giresun'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İkmal Er Semih Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, maalesef hayatını kaybederek şehit oldu. Şehidin cenazesi, Giresun’da toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Bulancak Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Sarayburnu Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Şerafettin ve annesi Ayşe Çolak dahil birçok kişi katıldı. Törene, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas gibi önemli isimler de iştirak ederek şehidin ailesine destek oldular.