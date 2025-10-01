Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür Osmaniye'de Defnedildi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı törene katıldı

Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi, Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında şehit olmasının ardından memleketi Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından tören için aynı mahalledeki mezarlığa götürüldü.

Törene şehidin annesi Ayşe Özgür, babası Muzaffer Özgür ve kardeşlerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını İl Müftüsü Ahat Taşcı kıldırdı. Namazın ardından Özgür'ün naaşı, dualarla mezarlığa defnedildi.

Tören sonrası katılımcılar şehit ailesine başsağlığı dileyip taziye ziyaretinde bulundu.

Kazaya ilişkin bilgiler

Olay, Aksaray'da dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki bir minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına arkadan çarptı. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu; minibüsteki 1 kişi de hayatını kaybetti.

