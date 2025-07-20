Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belirlendi

Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Yapılan ödül töreninde, 4 temel ve bir özel kategoride toplamda 14 fotoğraf sanatçısına ödül takdim edildi.

Ödül Töreni ve Açıklamalar

TVNET program sunucusu Cüneyt Özdemir tarafından sunulan etkinlikte, "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" kategorisi birincisi Şirzat Temiz, "2024'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisi birincisi Uğur Yıldırım ve "Hikayeyi Tamamla - Rami Kütüphanesi Özel Ödülü" kategorisinde ödül alan Aydın Sertbaş, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şirzat Temiz: Onur ve Gurur Duyuyorum

Ödül aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Şirzat Temiz, "Bu yıl 4'üncüsü düzenleniyor. Daha önce de katıldım, ama kısmet bu yılaymış. Bu güzel ortamda bulunmak ve böyle bir yarışmada yer almak benim için keyif verici" dedi. Profesyonel fotoğrafçılığa hobi olarak devam eden Temiz, fotoğraf çekmenin kendisi için bir 'canlılık kaynağı' olduğunu vurguladı.

Uğur Yıldırım: Kendimi Test Ediyorum

Milliyet gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım ise "Bu yarışmanın değerli bir jürisi var, kendimi test etmek istedim" diyerek, yarışmaya ilk kez katıldığını belirtti. Yıldırım, ödül kazanmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Aydın Sertbaş: Şehitlerimizi Anıyoruz

Aydın Sertbaş, yarışmaya ilk senesinden beri katıldığını ve bu yıl ödül almanın nasip olduğunu dile getirdi. Sertbaş, "Amatör bir fotoğrafçı olarak, şehitlerimizin anısına böyle bir yarışmaya katkı sağlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Kategoriler ve Kazananlar

"2024'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisinde birinci Uğur Yıldırım (Lübnanlı Bebek), ikinci Ali Jadallah (Gazze’de Savaş), üçüncü Mahmoud Abu Hamda (Joy Resists Amputation) oldu.

"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" kategorisinde birincilik ödülüne Şirzat Temiz (Deve Güreşi) layık görülürken, Engin Ayyıldız (Zil Ustası) ikinci, Hilal Emnacar (Hallaccı) üçüncü oldu.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Dron Çekimi)" kategorisinde Orhan Fatih Doğan (Geri Dönüş) birinci, Ali Atmaca (Filistin İçin Tek Yürek) ikinci, Seyit Konyalı (Pelikan Adam) üçüncü oldu.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi)" kategorilerinde ise İsmail Eser (Peri Kızları) birinci, Mürsel Yağcıoğlu (Horoz) ikinci ve Serkan Özkan (Nemrut Krater Gölü) üçüncü oldu.

"Hikayeyi Tamamla - Rami Kütüphanesi Özel Ödülü" kategorisinde ödül, Aydın Sertbaş (Rami'de Akşam Dersi) adlı fotoğrafıyla kazanıldı.

Yarışmanın Genel Değerlendirilmesi

Toplamda 1 milyon lira ödül dağıtılan bu önemli yarışmada, kazanan fotoğraflar, ödül töreninin ardından Rami Kütüphanesi'nde sergilendi. Jüri ekibinde Fırat Yurdakul, Ümit Bektaş, Kayhan Özer, Sedat Özkömeç ve Elif Öztürk yer aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Yarışmada, "Hikayeyi Tamamla" adlı özel ödülünü kazana Aydın Sertbaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Yarışmada, "Hikayeyi Tamamla" adlı özel ödülünü kazana Aydın Sertbaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.