Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması, gerçekleştirilen ödül töreniyle finale ulaştı. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, TVNET Ana Haber Spikeri Cüneyt Özdemir’in sunuculuğunda, Ataköy Ömer Duruk Camisi Baş İmam Hatibi Mustafa Kızılcaoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan mesajında, "Şehitlerimiz bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutmakta, duayla, minnetle, rahmetle anılmaktadır. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak, genç nesillerin de daima hatırlamasını sağlayacağız. Şehidimiz Mustafa Cambaz adına dördüncüsünü düzenlediğiniz yarışma için sizleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Anadolu topraklarının tarih boyunca çeşitli ihanetlere tanıklık ettiğini, 9 yıl önce 15 Temmuzdarbesiyle eşine az rastlanan bir ihanet girişimiyle karşılaştığını belirtti. "Milletimizin destansı direnişi hainlerin emellerini boşa çıkardı. 15 Temmuz gecesi 252 vatan evladı şehit düştü, 2 binden fazla insanımız da yaralandı, gazi oldu" dedi.

Yarışmanın jüri başkanı Fırat Yurdakul ise, Mustafa Cambaz'ın hayatı boyunca gerçekleri görünür kılmak için çalıştığını ifade ederek, "Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, yalnızca teknik başarı değil, geçirdiği ruhu ve cesareti yansıtan fotoğrafları ödüllendiriyor. Bu yarışma, 15 Temmuz'un silinmemesi için bir köprü" dedi.

Etkinlikte "Hikayeyi Tamamla Rami Kütüphanesi" ile "Yeni Şafak" adlı tanıtım filmlerinin yanı sıra, şehit Mustafa Cambaz'ın hayatını anlatan bir film gösterildi. Ayrıca, 2024 Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ancak şu an Gazze'de bulunan Anadolu Ajansı muhabiri de ödüllendirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, programa katılarak konuşma yaptı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, programa katılarak konuşma yaptı.