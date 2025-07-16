Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Anma Töreni

Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, memleketi Gümüşhane'de kabri başında anıldı. 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Yılmaz, 16 Temmuz 2017'de toprağa verilmişti.

Kabri Başında Tören Düzenlendi

Anma töreni, Torul ilçesi Demirkapı köyünde; öğretmenin mezarının başında gerçekleşti. Törene ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından katılımcılar, şehit öğretmenin mezarına karanfiller bıraktı.

Vali Baruş'un Açıklamaları

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, Necmettin Yılmaz'ın imkânlarla dolu bir eğitim hayatı olduğunu belirtti. "Çok değerli bir evlattı. Öğretmen okuldan mezun olur olmaz öğretmenlik mesleğini icra etmişti. Henüz 24 yaşındaydı. Sekiz aylık bir öğretmenlik deneyimi vardı" dedi.

Baruş, yeni öğretmenlerin yetişeceği ve şehit öğretmenin isminin her zaman yaşatılacağını da vurguladı. "Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismi her yerde biliniyor. Torul ilçesinde bir okula ismi verildi. Yine öğretmenlik yaptığı köydeki okula ismi verildi. İsmi ebediyen yaşayacak" şeklinde ifade etti.

Ablası Ahmet Yılmaz'dan Teşekkür Mesajı

Şehit öğretmenin abisi Ahmet Yılmaz, anma programına katılan herkese teşekkür ederek, "Necmettin öğretmen kendini bayrağına, vatanına ve milletine adayan bir öğretmendi. Öğrencilerini çok severdi. Vatanına hayırlı bir birey olmak için emin adımlarla ilerliyordu" şeklinde konuştu.

Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.