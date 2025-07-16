DOLAR
40,25 -0,06%
EURO
46,79 -0,16%
ALTIN
4.324,3 -0,49%
BITCOIN
4.797.559,4 -2,27%

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı

Tunceli'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 12:34
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Anma Töreni

Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, memleketi Gümüşhane'de kabri başında anıldı. 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Yılmaz, 16 Temmuz 2017'de toprağa verilmişti.

Kabri Başında Tören Düzenlendi

Anma töreni, Torul ilçesi Demirkapı köyünde; öğretmenin mezarının başında gerçekleşti. Törene ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından katılımcılar, şehit öğretmenin mezarına karanfiller bıraktı.

Vali Baruş'un Açıklamaları

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, Necmettin Yılmaz'ın imkânlarla dolu bir eğitim hayatı olduğunu belirtti. "Çok değerli bir evlattı. Öğretmen okuldan mezun olur olmaz öğretmenlik mesleğini icra etmişti. Henüz 24 yaşındaydı. Sekiz aylık bir öğretmenlik deneyimi vardı" dedi.

Baruş, yeni öğretmenlerin yetişeceği ve şehit öğretmenin isminin her zaman yaşatılacağını da vurguladı. "Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismi her yerde biliniyor. Torul ilçesinde bir okula ismi verildi. Yine öğretmenlik yaptığı köydeki okula ismi verildi. İsmi ebediyen yaşayacak" şeklinde ifade etti.

Ablası Ahmet Yılmaz'dan Teşekkür Mesajı

Şehit öğretmenin abisi Ahmet Yılmaz, anma programına katılan herkese teşekkür ederek, "Necmettin öğretmen kendini bayrağına, vatanına ve milletine adayan bir öğretmendi. Öğrencilerini çok severdi. Vatanına hayırlı bir birey olmak için emin adımlarla ilerliyordu" şeklinde konuştu.

Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen...

Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen...

Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IDEF 2025'te Tanıtılacak İHA'lar: TOYDU ve KARAGUN
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti
3
İsrail Ordusundan Gazze'ye 100'den Fazla Kamyonete Saldırı
4
Antarktika'nın Buzsuz Hali: En Detaylı Harita Yayınlandı
5
AB'nin 'Fikirdaş Ülkeler Girişimi': Zamanında Atılmış Bir Adım
6
Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan'dan Kıbrıs Türküne Anlamlı Destek"

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!