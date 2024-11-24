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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü'nde Anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü'nde mezarı başında dualarla anıldı, anma törenine katılım yoğundu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:52
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü'nde Anıldı

Şehit Öğretmenimiz Unutulmadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma töreniyle yad edildi.

Anma Töreni ve Dualar

Anma etkinliğinde, ilçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için hatim duaları okundu. Törene, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve öğrenciler katıldı. Törenden sonra, katılımcılar Aybüke öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Kaymakam ve Başkanın Açıklamaları

Kaymakam Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aybüke öğretmen vasıtasıyla bütün şehitlerimizi minnetle anıyoruz.” dedi. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise, “Şehit olan tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şenay Aybüke öğretmenimiz, hain terör örgütü tarafından 22 yaşında katledilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Duyguları

Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri de Aybüke öğretmenin mezarını ziyaret etti. Öğrencilerden Elif Gümüş, “Şenay öğretmeni her yıl kabri başında anıyoruz. Müzik öğretmeniydi, işini severek yapardı.” dedi. Zeynep Dölcü ise, “24 Kasım bizim için çok önemli bir gün çünkü milletimizin geleceğini kurtaracak öğretmenlerin günü.” şeklinde konuştu.

Trajedinin Yılı

Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine dönerken ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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