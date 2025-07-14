Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Aksaray’a Ulaştı

Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu", İstanbul'dan yola çıkan sporcuların Aksaray'a ulaşmasıyla taçlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler ve yaralananlar anısına bu yıl 9'uncusu düzenlenen bisiklet turuna katılan sporcular, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Burada, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur ve sporcular, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere toprak aldı. Vali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 lisanslı bisiklet sporcusunun İstanbul'dan şehit Ömer Halisdemir'in mezarına gitmek üzere yola çıktığını aktardı.

Kumbuzoğlu, "Buradan Niğde'ye doğru hareket edeceğiz. Şehitlerimizin anısını yaşatan Arnavutköy Belediyesine yürekten teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'un kahramanı. Onun nezdinde tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun, gazilerimize sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu günleri unutmamalıyız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizin birliği, cesareti ve azmi için çok önemli bir gün." ifadelerini kullandı.

Mahmut Okur ise İstanbul'dan 9 Temmuz tarihinde başlayan bisiklet turunun yarın kabir ziyaretleriyle devam edeceğini belirtti. Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, Okur ile sporcuları yolcu etti.

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular Aksaray'a geldi.

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular Aksaray'a geldi.