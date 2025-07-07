Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Bitlis’te Uğurlandı

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit oldu. Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Karaşeyh köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk bayrağına sarılı naaşı, Karaşeyh köyündeki baba ocağına götürüldü. İkindi namazının ardından köydeki camide düzenlenen cenaze töreninde, dua ederek namazı kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, katılımcılardan Yeşildemir için helallik istedi.

Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, tüm şehitlere rahmet diledi. Vali Karakaya, milletin sarsılmaz iradesiyle memleketin savunmasına devam edeceklerini vurgulayarak, "Kahraman ordumuzun şehitleri arasında yer alan 12 askerden ikisi Bitlisli oldu" dedi.

Karaka, şu mesajı verdi: "Bu millet İslam'ın son ordusudur. Şehitler versek de kutlu yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Şehidimizin anne ve babasının ellerinden öpüyorum. Şehidimiz artık tüm milletimizin evladı ve her daim dualardaki yerini alacaktır. Allah rahmet eylesin. Ailemize ve Silahlı Kuvvetlerimize sabırlar diliyorum."

Törene katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Karakaya, kurum amirleri ve askerler, şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı. Tören mangası tarafından top arabasına taşınan şehit Yeşildemir'in naaşı, köy mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.

Defin işlemlerinin ardından Vali Karakaya, güvenlik koruculuğundan emekli olan şehidin babası Nevzat Yeşildemir'e, Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını takdim etti. Saygı atışı yapılarak sona eren törenin ardından, şehidin ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı.

Katılımcılar arasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağlı Karaşeyh köyünde toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı naaşı Karaşeyh köyündeki baba ocağına götürülen şehit Yeşildemir için ikindi namazının ardından köydeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağlı Karaşeyh köyünde toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı naaşı Karaşeyh köyündeki baba ocağına götürülen şehit Yeşildemir için ikindi namazının ardından köydeki camide cenaze töreni düzenlendi.