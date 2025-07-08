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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık, Bitlis'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis'te dualarla defnedildi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:40
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık, Bitlis'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uyanık İçin Bitlis'te Tören Düzenlendi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetlerinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

Defin Töreni Detayları

Türk bayrağına sarılı naaşı, Merkez Ersan Camisi'ne getirilen şehit Uyanık için öğle namazının ardından bir tören düzenlendi. Törende dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, Uyanık için helallik istedi.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve çok sayıda asker, gözyaşlarına hakim olamayan şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.

Askerler tarafından top arabasına konulan şehidin naaşı, Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyü'ne götürüldü. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Uyanık'ın naaşı, köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Bakan Uraloğlu'ndan Aileye Taziye

Şehidin ailesini teskin ederek başsağlığı dileyen Bakan Uraloğlu, babası Cafer Uyanık'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını teslim etti. Tören saygı atışı ile sona erdi ve ardından şehidin ailesi ile yakınları taziyeleri kabul etmeye başladı.

Törene Katılanlar

Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş ve diğer yetkililer katılım sağladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ 2) ve K Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu (sol 2) törene katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (sağ 2) ve K Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu (sol 2) törene katıldı.

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