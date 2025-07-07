Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın Ailesine Acı Haber Ulaşıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın Ailesine Acı Haber

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında, bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın acı haberi, Niğde'deki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, merkeze bağlı Edikli beldesinde yaşayan şehit Yaman'ın ailesine şehadet haberini iletti.

Üzerinde Türk bayrağı asılan şehidin baba evinde, acı haberle birlikte yakınları ve komşuları bir araya geldi. Vali Yardımcısı Mutlu Elmalı ve Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Cengiz Yoldaş da ailenin yanına gelerek taziyelerini iletti.

Evli ve iki çocuğu olan şehidin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın şehadet haberi, Niğde'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, merkeze bağlı Edikli beldesinde yaşayan şehit Yaman'ın ailesine şehadet haberini iletti. Türk bayrağı asılan şehidin baba evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları geldi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın şehadet haberi, Niğde'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, merkeze bağlı Edikli beldesinde yaşayan şehit Yaman'ın ailesine şehadet haberini iletti. Türk bayrağı asılan şehidin baba evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları geldi.