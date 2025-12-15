Şehit Polis Emre Albayrak İçin Okul Önünde Kur’an Okutuldu, Lokma Dağıtıldı

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak anısına, okul arkadaşları Ankara’da anlamlı bir anma programı düzenledi.

Şehit Albayrak’ın eğitim gördüğü okulun önünde bir araya gelen arkadaşları, Kur’an-ı Kerim okutup lokma döktürdü ve vatandaşlara ikramda bulundu. Duygusal anların yaşandığı programda dualar edildi.

Anma Programı ve Katılım

Okul arkadaşları, Emre Albayrak’ı vatan sevgisi ve görev bilinciyle tanınan bir kişi olarak tanımlayarak, onu unutmayacaklarını ifade etti. Vatandaşlar lokma ikramına yoğun ilgi gösterdi ve katılımcılar şehit Albayrak’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Anma programı, edilen duaların ardından sona erdi.

