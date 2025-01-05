Şehit Polis Fethi Sekin, Elazığ'da Anıldı

Şehit Polis Fethi Sekin, Elazığ'da Kabri Başında Anıldı

İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 8. yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve kabrine karanfil bırakıldı. Tören, Fethi Sekin Külliyesi'nde devam ederken; şehit adına hazırlanan belgesel izletildi ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törende Duygusal Anlar

Programda, şehidin anısına düzenlenen yarışmada birinci seçilen kompozisyon da okundu. Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, yaptığı konuşmada Fethi Sekin'in 5 Ocak 2017'deki kahramanlığını vurgulayarak, "Teröristlerin saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük bir facianın önüne geçen Fethi Sekin, kahramanlığıyla tarihimize altın harflerle yazılmıştır," dedi.

Türker, Fethi Sekin'in vatan ve millet sevdasının simge isimlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Şehidimiz gibi güvenlik güçlerimiz, milletimizin desteğiyle kahramanca mücadele vermektedir," şeklinde konuştu.

Ağabeyin Anısı Yaşatılıyor

Şehidin kız kardeşi Fikriye Sekin, ağabeyinin kahramanlığıyla adını tarihe yazdırdığını belirtti. Acılarının ilk gün gibi taze olduğunu vurgulayan Sekin, ağabeyi ile gurur duyduklarını söyledi.

Şehidin dayısı Hikmet Kürüm de yeğenine Allah'tan rahmet diledi. Törenin ardından külliyede şehidin kişisel eşyalarının bulunduğu alan gezildi.

Programa, şehidin yakınları, Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus ve çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 8'inci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde kabrinde düzenlenen törenle anıldı. Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 8'inci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde kabrinde düzenlenen törenle anıldı. Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.