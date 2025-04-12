Şehit Polis İbrahim Güney için Anma Töreni Düzenlendi

Ankara'da Şehit Polis İçin Tören Düzenlendi

Görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Güney için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde resmi bir tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Törende Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Törende, öncelikle saygı duruşu yapıldı, ardından Güney'in özgeçmişi okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törenin ilerleyen bölümünde dua edildi.

Şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangasının omuzlarına alınarak cenaze aracına taşındı. İbrahim Güney'in naaşı, toprağa verilmek üzere Çubuk ilçesinin Camili Mahallesine götürüldü.

Evli ve iki çocuk babası Güney, geçtiğimiz gün Anadolu Otoyolu'nda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i koruma görevini yerine getirirken geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştu.

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Güney için resmi tören düzenlendi. Güney için Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Güney için resmi tören düzenlendi. Güney için Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.