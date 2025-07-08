Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının kullandığı bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit düşen 26 yaşındaki Üsteğmen Ege Akar, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buca'daki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi. Kardeşi Bilge Akar, tabutun üzerine abisinin kılıcını koyarak duygusal anlar yaşattı.

Cenaze töreninde, Akar'ın silah arkadaşları ve aile üyeleri, aileye baş sağlığı diledi. Askeriyeden emekli anne Jüliye Akar, kalabalığa hitaben, "Oğlumu son kez doya doya görmek istiyorum." diyerek duygularını ifade etti.

Cenaze Töreni Duygu Dolu Anlarla Gerçekleşti

Cenaze namazının ardından, şehidin naaşı omuzlarda top arabasına kadar taşındı. Anne Jüliye, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay baba Özcan Akar ve kardeşi Bilge, el ele cenazenin arkasında yürüyerek asker selamı verdiler. Cenazenin geçişi sırasında anne Akar, "Hakkım sana helal yavrum." dedi.

Şehidin dedesi Mehmet Akar da tekerlekli sandalyeyle torununun cenaze törenine katılarak aileye destek oldu.

Şehit Akar, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Şehidin kardeşi Bilge Akar (sağda), tabuta abisinin kılıcını koydu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Şehidin kardeşi Bilge Akar (sağda), tabuta abisinin kılıcını koydu.