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Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin Acı Haberi Ailesine Ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Kani Obi'nin acı haberi Ordu'daki ailesine bildirildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 11:48
Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin Acı Haberi Ailesine Ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleşen bir arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştı.

Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ve askeri yetkililer, şehit Obi'nin Çayırkent Mahallesi'ndeki evinde, annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye üzücü haberi iletti.

Şehidin yakınları, haberi aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Acı haberin ardından, Türk bayrağı asılan şehidin evinde komşuları ve akrabaları bir araya geldi.

Baba ocağında, şehidin cenaze işlemleri için sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Bekar olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesinin Korgan ilçesi'nde toprağa verilmesi planlanıyor.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

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