Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin Cenazesi Ordu'ya Ulaştı

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen acı olayın ardından memleketi Ordu'ya ulaştı.

Uzman Çavuş Obi, terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında metan gazından etkilenerek hayatını kaybetmişti. Cenaze, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndaki törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gönderildi.

Burada gerçekleştirilen törene, Obi'nin annesi Fatma Obi, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ve AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Atlaş ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Obi'nin naaşının askerler tarafından cenaze nakil aracına taşınması esnasında annesi ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Obi'nin naaşı, cenaze nakil aracıyla Korgan ilçesine götürüldü.

Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, yarın Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.