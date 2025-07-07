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Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Ailesine Acı Haber Ulaştı

Sivas'taki ailesine, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi verildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 10:12
Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Ailesine Acı Haber Ulaştı

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit oldu. Bu acı haber, Sivas'taki ailesine ulaşarak büyük bir üzüntüye neden oldu.

Askeri yetkililer, şehidin Dörteylül Mahallesi'ndeki eşi Nazan Üzüm ve çocuklarına acı haberi vermek üzere evlerini ziyaret etti. Haberin duyulmasıyla birlikte, şehit Üzüm'ün evine oldukça sayıda yakınları ve komşuları akın etti. Ev, Türk bayrağı ile donatılarak yas tutanların toplandığı bir mekân haline geldi.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün cenaze töreninin memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde yapılacağı öğrenildi. Ailesinin ve tüm milletin başı sağ olsun.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

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